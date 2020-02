O anterior secretário do governo de Macau para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam Chon Weng, foi nomeado para exercer o cargo de chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau junto da Organização Mundial do Comércio, ao abrigo de um despacho do Chefe do Executivo.

O despacho 46/2020, com data de 18 de Fevereiro e publicado na II Série do Boletim Oficial de Macau de 26 de Fevereiro, informa que a nomeação para a Organização Mundial do Comércio será feita em regime de acumulação com os cargos de chefe das delegações económicas e comerciais de Macau em Lisboa e junto da União Europeia.

A nomeação para chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau junto da Organização Mundial do Comércio vigora pelo período de 1 de Maio de 2020 a 19 de Dezembro de 2020, nos termos do despacho de Ho Iat Seng.

Alexis Tam Chon Weng assumiu a chefia da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa a 20 de Dezembro de 2019, um dia após ter deixado de ser secretário do governo de Macau para os Assuntos Sociais e Cultura.

A chefia da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa tem estdo tradicionalmente associada à das delegações em Bruxelas e em Genebra. (Macauhub)