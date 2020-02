A despesa per capita efectuada pelas pessoas que visitaram Macau em 2019 ascendeu a 1626 patacas (203 dólares), montante que representa uma quebra de 16,5% face ao valor contabilizado um ano antes, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Por país/território a despesa per capita dos visitantes provenientes da China Continental (1834 patacas) baixou 18,2% em termos anuais, o mesmo tendo acontecido aos visitantes de Hong Kong (954 patacas) e de Taiwan (1377 patacas), com quebras de 9,5% e 14,6%, respectivamente.

Em sentido contrário, a despesa per capita dos visitantes de Singapura (1872 patacas) e da Coreia do Sul (1731 patacas) aumentou 1,0% e 14,0%, respectivamente.

A despesa per capita dos visitantes em compras atingiu 743 patacas (45,7% da despesa total), tendo-se observado uma quebra de 19,0% comparativamente ao montante despendido em 2018.

A despesa per capita dos visitantes efectuada em alojamento foi de 422 patacas e a efectuada em alimentação fixou-se em 332 patacas, as quais baixaram 15,3% e 14,7%, respectivamente, em termos anuais.

De salientar que a despesa per capita dos visitantes que vieram participar em convenções/exposições (3781 patacas) subiu 7,8%, em termos anuais, enquanto as despesas per capita dos visitantes que vieram fazer compras (2415 patacas) e passar férias (2268 patacas) diminuíram 7,8% e 11,1%, respectivamente. (Macauhub)