O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau registou uma contracção em termos reais de 4,7% em 2019, ao ter-se situado em 434,7 mil milhões de patacas (54 337 milhões de dólares), informam os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O PIB per capita a preços correntes contraiu-se 6,6% ao ter-se situado em 645 438 patacas (cerca de 79 977 dólares), sendo que o deflactor implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou aumentos de 2,6% em 2019 e de 2,5% no quarto trimestre.

A DSEC adiantou ter a contracção verificada sido originada pelas quedas do investimento e das exportações de serviços, que registaram crescimentos negativos desde o primeiro trimestre do ano em análise.

A procura interna apresentou um comportamento desfavorável, com uma retracção anual de 4,6%, destacando-se a queda homóloga de 20,1% na formação bruta de capital fixo, provocada pelo decréscimo substancial do investimento do sector privado em construção.

Por seu turno, a despesa de consumo privado tornou-se mais cautelosa, contraindo-se 2,9% dada a incerteza das perspectivas económicas, apesar dos aumentos, quer do número total de empregados, quer do rendimento do emprego.

A despesa de consumo final do governo registou uma subida anual de 3,9%, ou seja, +0,4 pontos percentuais face ao ano 2018, salientando-se os aumentos homólogos de 2,4% nas remunerações dos empregados e de 5,7% nas compras líquidas de bens e serviços.

A DSEC mencionou igualmente as descidas homólogas de 4,0% nas exportações de serviços do jogo e de 5,7% nas exportações de outros serviços turísticos e de 8,3% nas exportações de bens.

No quarto trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto registou uma contracção anual de 8,1% em termos reais, percentagem superior à do terceiro trimestre, devido principalmente à queda gradual das exportações de serviços.

A procura externa continuou a abrandar, tendo as exportações de serviços descido 7,5% em termos anuais, com destaque para as descidas de 9,8% nas exportações de serviços do jogo e de 7,0% nas exportações de outros serviços turísticos.

A DSEC informou, por outro lado, ter revisto em alta, para -4,4%, a taxa de variação real do PIB referente ao terceiro trimestre de 2019. (Macauhub)