A receita bruta dos jogos de fortuna e azar nos casinos de Macau registou uma quebra de 87,8% em Fevereiro, para 3104 milhões de patacas (388 milhões de dólares), que compara com 25 370 milhões de patacas em Fevereiro de 2019, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A queda verificada em Fevereiro, que se segue à registada em Janeiro, quando a receita bruta caiu 11,3% para 22 126 milhões de patacas, deriva da redução exponencial do número de visitantes entrados em Macau na sequência do aparecimento do COVID-19 em Wuhan, província de Hubei.

A receita bruta registada nos dois primeiros meses do ano registou uma queda de 49,9% para 25 229 milhões de patacas (3153 milhões de dólares), contra 50 312 milhões de patacas (6289 milhões de dólares) no período homólogo de 2019.

Macau dispunha de 41 casinos no final de 2019, dois dos quais suspensos provisoriamente, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, dois da Wynn Resorts (Macau), quatro da Melco Crown (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6739 mesas e 17 009 máquinas de jogos. (Macauhub)