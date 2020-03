As diferenças apuradas entre os pagamentos das empresas que operam no sector da indústria extractiva em Moçambique e os recebimentos do Estado correspondem a 1,2% e 1,04% dos montantes confirmados pelo Estado, em 2017 e 2018, respectivamente, revela um relatório publicado sexta-feira, em Maputo.

A diferença global apurada para o ano de 2017 foi de 476,94 milhões de meticais, o equivalente a pouco mais de 7,32 milhões de dólares, o que corresponde a cerca de 1,22% dos montantes confirmados pelo Estado, sendo que a diferença por sector ascende a 476,23 milhões de meticais no sub-sector mineiro e 714,5 meticais no sub-sector dos hidrocarbonetos.

Em 2018, a diferença global apurada foi de 190,78 milhões de meticais, representando cerca de 1,04% dos montantes confirmados pelo Estado.

Os dados constam do relatório produzido e publicado pela Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva (ITIE), a pedido do ministério dos Recursos Minerais e Energia, em cumprimento do contrato celebrado por ambas instituições, segundo a agência noticiosa AIM.

O documento da ITIE não revela as razões das discrepâncias, que a própria instituição reconhece que poderiam ser clarificadas, se bem que nem as empresas envolvidas nem a Autoridade Tributária enviaram os esclarecimentos antes da apresentação do relatório.

O relatório, referente aos anos 2017 e 2018, é o oitavo de reconciliação dos pagamentos efectuados pelas empresas que operam na indústria extractiva e os recebimentos do Estado.

A ITIE, de que Moçambique faz parte, exige que os países que aplicam a iniciativa devem oferecer uma reconciliação abrangente das receitas do governo e dos pagamentos de empresas, incluindo pagamentos para empresas estatais e destas empresas, segundo a definição acordada sobre os impostos e receitas a serem contemplados.

O mesmo relatório revela que a contribuição da indústria extractiva para o Produto Interno Bruto de Moçambique foi de 6,86% e 7,35%, para os anos de 2017 e 2018, demonstrando um aumento da contribuição deste sector ao longo dos anos. (Macauhub)