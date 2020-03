Cabo Verde foi visitado em 2019 por mais de 819 mil turistas, número que representa um aumento de 7,0% face a 2018, ano em que o arquipélago recebeu a visita de mais de 765,6 mil turistas, informou na Praia o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE informou ainda terem as dormidas superado 5,1 milhões, contra 4,9 milhões em 2018, tendo a variação homóloga sido de mais 3,7%.

O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas, tendo os britânicos sido igualmente os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,1 noites.

A ilha do Sal foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de 45,5% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da ilha da Boa Vista, com 29,4% e Santiago com 11,7%.

O presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo cabo-verdiano (AAVTCV) manifestou concordância com a decisão do governo do arquipélago de suspender os voos para Itália por causa do COVID-19, mas reconheceu que isso vai afectar as contas das empresas associadas.

Mário Sanches referiu que se realizavam sete voos semanais na rota Itália/Cabo Verde, que é um dos maiores mercados emissores de turistas para destinos como Sal e Boa Vista, onde há alguns hotéis no Sal que trabalham maioritariamente com turistas provenientes desse país europeu, segundo a agência noticiosa Inforpress. (Macauhub)