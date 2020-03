A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) vai promover, em parceria com a Bolsa de Londres, um programa que visa preparar empresas para entrada no mercado de acções, sobretudo 17 já prontas para serem privatizadas em bolsa, disse quinta-feira em Luanda a ministra das Finanças.

Vera Daves de Sousa afirmou que o programa denominado “Investor Readiness” decorre de um acordo assinado, em Janeiro passado, com a Bolsa de Valores de Londres.

O programa “Investor Readiness” visa “preparar as empresas para alinhá-las aos critérios de exigências dos investidores que actuam no mercado internacional e ajudar as empresas e incentivar as empresas a fazerem esse caminho.”

“Incentivamos, vivamente, as empresas que têm a intenção de se financiar via mercado de capital a aderirem ao programa e a tirarem benefícios dele”, afirmou Vera Daves de Sousa, na cerimónia de lançamento do Relatório Anual dos Mercados Bodiva 2019.

Para a governante angolana, o ProPriv “será decisivo” para a activação do mercado de acções, porque das mais de 190 empresas a serem privatizados 17 são consideradas com “relevância e nível de preparação suficiente para serem privatizadas através da bolsa.”

Entre as empresas em que o Estado prevê alienar os seus activos destacam-se a petrolífera Sonangol, a transportadora área TAAG, Correios de Angola, Angola Telecom, Empresa Nacional de Seguros de Angola, Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), participações na operadora Unitel, Banco de Comércio Indústria, Banco Económico, cimenteira Nova Cimangola, entre outras. (Macauhub)