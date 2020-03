A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, disse quinta-feira em Luanda ser ainda “prematuro ponderar qualquer cenário de revisão do Orçamento de Estado para 2020”, apesar da volatilidade dos preços do petróleo extraído no pais nos mercados internacionais.

O Orçamento de Estado para 2020 foi elaborado na base do preço do barril de petróleo a 55 dólares mas recentemente, devido ao surto de COVID-19, esse preço tem estado em queda, tendo aberto quinta-feira a 51 dólares.

Vera Daves disse que a volatilidade do preço do petróleo criou, desde meados de 2014, um horizonte de incertezas sobre os principais indicadores macro-económicos do país, o que tem obrigado as autoridades angolanas à adopção de várias medidas de mitigação, políticas que concorrem, inevitavelmente, a curto prazo, para a “contracção económica, por via da diminuição das despesas públicas.”

“Angola não fica imune a essa realidade que afecta todos os países exportadores de petróleo e nos tem obrigado a adoptar medidas de mitigação”, afirmou a ministra, citada pela agência noticiosa Angop.

A ministra, que falava no acto de apresentação do “Relatório Anual dos Mercados BODIVA (2019)”, reafirmou que a redução da produção de petróleo e da actividade económica teve fortes impactos orçamentais em Angola, traduzindo-se “num agravamento do défice e da dívida pública.”

Ainda assim, Angola tem conseguido “dar resposta aos desequilíbrios gerados, para lograr a consolidação fiscal, assegurar a sustentabilidade da dívida e apoiar o crescimento e o desenvolvimento sustentável da sua economia.”

Dada a realidade do mercado, a ministra considera relevante a activação do segmento do mercado de capitais no país, enquanto canal alternativo e complementar para o financiamento da economia angolana.

Realçou que o governo atribui papel basilar ao mercado de capitais, enquanto elemento catalisador da actividade económica, por via da captação e aplicação de poupança interna e capital estrangeiro. (Macauhub)