A população total de Macau ascendia a 679,6 mil pessoas no final de 2019, um número que representa um acréscimo anual de 12,2 mil pessoas, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A população feminina representava 53,3% da população total no final do ano passado.

A população idosa (idade igual ou superior a 65 anos) correspondeu a 11,9% da população total, mais 0,8 pontos percentuais, em termos anuais, enquanto a população adulta (15 a 64 anos) equivaleu a 74,9% da população total, menos 0,8 pontos percentuais.

A população local, que não inclui os trabalhadores não-residentes nem os estudantes não-residentes, ambos domiciliados em Macau, abrangia 555 mil pessoas (+1,2%, face a 2018), das quais 53,3% compunham a população feminina.

A população idosa (idade igual ou superior a 65 anos) e a população jovem (0 a 14 anos) perfizeram 14,6% e 16,1% da população local, respectivamente, tendo-se o índice de dependência de idosos pertencentes à população local fixado em 21,0%, ou seja, 1 idoso era sustentado por cerca de 5 adultos.

No final de 2019 havia 196 538 trabalhadores não residentes, mais 8058, face ao final de 2018, sendo de salientar que 54 748 laboravam no ramo de actividade económica dos hotéis, restaurantes e similares (+1685, em termos anuais) e 29 387 no ramo da construção (-741). (Macauhub)