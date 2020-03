Angola despende mensalmente 26 milhões de dólares em divisas com a importação de 15 mil toneladas de arroz de diversos países, disse sábado, em Camacupa, o secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano Júnior.

O secretário de Estado, que concluía uma visita à exploração agrícola “Arrozal”, localizada naquele município 82 quilómetros a leste da cidade de Cuito, província do Bié, disse que a empresa em questão pretende vir a produzir exactamente o número de toneladas do cereal que o país importa em cada mês, 15 mil toneladas de arroz.

Caetano Júnior, que falava no quadro dos encontros provinciais que visam conhecer a capacidade local de fornecimento dos produtos do cabaz básico em 14 províncias que o seu ministério efectua, disse está a se trabalhar no sentido de fazer com que a província do Bié passe a ser um dos celeiros da produção do país.

A directora de operações da exploração agrícola, Ana Paula Lopes, disse na ocasião que sobram 600 hectares dos 750 cultivados com arroz, sendo que os 150 hectares perdidos ficaram a dever-se às chuvas que se abateram em Fevereiro passado na região.

A produção por hectare está estimada em sete toneladas, adiantou a directora de operações, para acrescentar que o arroz produzido tem estado a ser comercializado junto dos grossistas angolanos e nos mercados da República Democrática do Congo (RDC) e Zâmbia, para onde é enviado através do Caminho-de-Ferro de Benguela. (Macauhub)