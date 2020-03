O governo de Angola vai pôr termo à atribuição de subsídios ao preço dos combustíveis, disse sábado em Luanda a ministra das Finanças, para adiantar que ainda não se avançou nesse sentido por se pretender assegurar que o impacto da decisão “seja o menor possível.”

No decurso de um encontro com jornalistas, Vera Daves referiu que estão continuamente a reflectir sobre o melhor momento e sobre as medidas que podem ser aplicadas para a criação de um ambiente em que haja mais emprego e o aumento do rendimento das famílias.

“Não queremos chegar a uma situação em que uma família chegue ao meio do mês sem dinheiro para pagar o transporte, para poder ir trabalhar”, exemplificou, tendo adiantado que estão a ser analisados os impactos e a cadência, será será por fases e qual o seu número, quando começa e o que deverá ser feito para que as famílias sintam menos o impacto negativo no curto prazo.

Sem avançar o período, disse ter consciência da importância da remoção dos subsídios, devido a um conjunto de factores, entre os quais, o facto de a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) pedir uma compensação fiscal às Finanças por estar a absorver o custo da subvenção no seu balanço.

O Ministério das Finanças, ao conceder tal compensação, deixa de executar um conjunto de bens e serviços, como no domínio social, que acabam por não serem efectuados devido ao imposto que a Sonangol não paga fruto do que se passa a nível dos preços dos combustíveis, disse a ministra, citada pela agência noticiosa Angop.

Além das despesas importantes que deixam de ser efectuadas por causa deste subsídio, Vera Daves disse que a mesma promove a especulação, ao fazer com que exista uma diferença significativa entre os preços praticados em Angola e nos países vizinhos.

“Há quantidades consideráveis de combustíveis subsidiados pelos contribuintes angolanos que são vendidas nos países vizinhos”, disse.

A agência escreveu que o Estado angolano despende anualmente mais de 3,5 mil milhões de dólares com a subvenção aos preços dos combustíveis. (Macauhub)