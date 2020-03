A capitalização dos bancos de Poupança e Crédito e Económico e a compra de 25% das acções representativas do capital social da Unitel fará com que o Estado tenho de desembolsar três mil milhões de dólares, anunciou segunda-feira em Luanda o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Osvaldo João.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) acordou recentemente pagar mil milhões de dólares à Africatel Holdings B.V., uma subsidiária indirecta do grupo brasileiro de telecomunicações Oi, pela compra da totalidade das acções detidas pela portuguesa PT Ventures SGPS na principal operadora de telecomunicações de Angola.

Osvaldo João disse ainda que as necessidades financeiras para capitalizar aquelas três empresas poderão ser cobertas com recurso à contracção de empréstimos ou através da emissão de títulos de dívida pública.

Citado pela agência noticiosa Angop, o secretário de Estado referiu que o Banco de Poupança e Crédito vai voltar a beneficiar de uma injecção de capital, desta vez com os títulos do Tesouro que foram entregues à Recredit, instituição que foi constituída para proceder à recuperação de crédito malparado na banca pública.

“A Recredit foi capitalizada, há muito, com títulos no valor de cerca de 440 mil milhões de kwanzas (cerca de 885 milhões de dólares à cotação actual)”, disse Osvaldo João.

Esses títulos do Tesouro serão agora entregues pela Recredit ao Banco de Poupança e Crédito, em troca do crédito malparado detido por esta instituição, actualmente estimado em 950 mil milhões de kwanzas (1912 milhões de dólares).

“Na prática, prosseguiu, o objectivo do governo é limpar o BPC do malparado que existe e transformar a instituição numa “boa instituição”, deixando a parte mais difícil, a cobrança dos créditos vencidos, à Recredit.

O BPC, que tem ainda necessidades de capital que rondam 1,08 biliões de kwanzas (2,2 mil milhões de dólares), beneficiou já entre 2015 e 2018 de entradas de capital no montante de 500 mil milhões de kwanzas (mil milhões de dólares), sendo mais de 200 mil milhões de kwanzas constituídos por títulos do Tesouro com uma maturidade de 24 anos e uma taxa de juro de cupão de 5,0%. (Macauhub)