A primeira fase do Programa de Expansão e Eficiência do Sector de Energia (ESEEP-1), a ser executada na região Centro/Sul de Angola, vai beneficiar de um financiamento de 500 milhões de dólares do Banco Africano de Desenvolvimento, disse segunda-feira em Luanda o representante da instituição.

Joseph Ribeiro disse à agência noticiosa Angop que o pacote financeiro para apoiar aquele programa será objecto de um acordo a ser assinado em breve entre o governo de Angola e a instituição financeira.

O anúncio do concurso público já foi publicado pela empresa Rede Nacional de Transporte (RNT) no Jornal de Angola, sendo que o programa prevê o fortalecimento dos sistemas de transmissão e distribuição de energia em Angola.

A primeira das três componentes deste programa comporta a construção de 343 quilómetros da linha de transmissão Centro/Sul de 400 kilovolts, melhoria da receita através da instalação de contadores pré-pagos e a gestão do programa para a concepção e execução do projecto.

Com a execução do referido programa, que permitirá enviar mais de mil megawatts de energia em excesso produzida na zona norte do país (Cuanza Norte, Malanje e Zaire), mais famílias, indústrias e pequenas e médias empresas passarão a ter acesso a energia eléctrica regular, fiável, menos onerosa e sustentável.

A segunda componente do programa prevê melhorias da receita da ENDE, com a instalação de 860 mil contadores pré-pagos inteligentes e a normalização de serviços para consumidores existentes, bem como a instalação de 400 mil contadores pré-pagos inteligentes para novos consumidores.

A terceira componente engloba a realização dos estudos de viabilidade para a linha do Ngove-Menongue, plano para o realojamento de pessoas residentes na zona de construção da linha e gestão e fiscalização das obras. (Macauhub)