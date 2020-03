A agência Fitch Ratings procedeu à revisão em baixa da notação de risco de Angola para “B-”, reflectindo o impacto de uma mais baixa de produção de petróleo a preços mais baixos e consequente desvalorização da moeda nacional, o kwanza, segundo um comunicado divulgado recentemente.

Aqueles três factores, prossegue a nota, tiveram como resultado o aumento dos níveis de dívida pública e dos custos associados ao serviço da dívida e, em simultâneo, a queda das reservas financeiras sobre o exterior.

“Os riscos relacionados com este cenário são ainda mais elevados, atendendo ao previsível rápido declínio da despesa pública”, escreveu a agência que, no entanto, manteve a perspectiva de evolução estável.

A Fitch espera ainda que a pressão no sentido da baixa continue a ser exercida sobre o kwanza, depois de uma quebra de 36% em 2016, se bem que a uma velocidade mais lenta, atendendo ao rápido declínio do valor da moeda face às principais divisas, casos do dólar e do euro, desde que o câmbio passou a ser determinado em função da oferta e da procura e não fixado por via administrativa.

Recorda, por outro lado, que as reservas sobre o exterior atingiram um mínimo de uma década com 15,4 mil milhões de dólares em Setembro de 2019, antes da emissão de euro-orbigações de Novembro de 2019 que ajudou a aumentar o seu valor. (Macauhub)