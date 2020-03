Portugal faz parte, em conjunto com a Alemanha, Bélgica e Roménia, dos países europeus onde o grupo Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp procurará este ano expandir a sua presença no que se refere à comercialização de telefones móveis, disse o vice-presidente Shen Yiren.

Shen disse ainda à agência noticiosa Xinhua que o grupo tem um plano a três anos para investir 50 mil milhões de yuans (7,22 mil milhões de dólares) em pesquisa e desenvolvimento.

O grupo com sede em Dongguan, na província de Guangdong, procedeu na passada sexta-feira ao lançamento da nova série topo de gama de telefones móveis 5G Find X2, que apresenta como novidades melhorias na tecnologia 5G, um écrã de alta resolução e maior velocidade no carregamento das aplicações.

Esta nova série irá estar disponível a curto prazo em 31 países, disse o vice-presidente, para acrescentar que os actuais telefones móveis 5G do grupo já estão disponíveis em dez países e regiões do mundo.

Shen disse também que o grupo vai procurar estabelecer um relacionamento mais amplo com as 11 operadoras com quem tem relações de parceria, como sejam a China Mobile, China Telecom, China Unicom, Orange e Vodafone, nos âmbitos de tecnologia, produtos e mercados 5G.

O grupo Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp é uma empresa chinesa de produtos electrónicos de consumo e de comunicações móveis, sendo mais conhecido pelos seus telefones móveis, leitores de discos Blu-Ray e outros equipamentos. (Macauhub)