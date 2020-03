O sector do jogo de Macau dava emprego a tempo completo a 58 225 pessoas no final de 2019, um acréscimo de 1,7% em termos anuais, dos quais 25 459 exerciam a profissão de “croupier”, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O número de “croupiers” contabilizado no final de 2019 representava um acréscimo de 3,0% face ao apurado um ano antes.

A remuneração média (excluindo as participações nos lucros e os prémios) dos trabalhadores a tempo completo cifrou-se em Dezembro de 2019 em 24 640 patacas (3080 dólares), um aumento de 3,8% em termos anuais.

No final do quarto trimestre de 2019 havia 443 lugares vagos no sector em análise, menos 878 face ao apurado em Dezembro de 2018.

Em relação aos requisitos de recrutamento, 48,8% das vagas requeriam experiência profissional, 74,7% exigiam habilitações académicas inferiores ou iguais ao ensino secundário complementar, 68,4% requeriam o domínio do mandarim e 49,4% exigiam o do inglês.

A população activa de Macau era constituída no final de 2019 por 394,6 mil pessoas, das quais 387,8 mil estavam empregadas. (Macauhub)