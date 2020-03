Angola despende mensalmente 30 milhões de dólares para importar 10 mil toneladas de óleo de palma, disse segunda-feira, em Ndalatando, província do Cuanza Norte, o secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João.

O secretário de Estado, que falava num encontro com empresários locais no âmbito da visita à província para a constatação das condições para a execução na região do Programa de Apoio ao Crédito (PAC), em curso no país, disse que a importação de óleo de palma tem pesado bastante na balança comercial do país.

Adiantou que nos dois primeiros meses de 2020 foi necessário desembolsar 59 milhões de dólares em divisas, sendo 29 milhões em Janeiro e 30 milhões em Fevereiro, com a importação de 20 mil toneladas desse produto.

Mário Caetano João recordou que no âmbito do PAC e através do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) estão disponíveis 750 milhões de kwanzas para o financiamento de cooperativas agrícolas, pequenas e médias empresas, no quadro do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

O Prodesi, assim como o PAC, visam o aumento da produção de bens essenciais, promoção da diversificação da economia e fomento da criação de emprego, bem como a substituição das importações. (Macauhub)