Angola é o maior importador mundial de roupa usada (fardo) da Europa e dos Estados Unidos por ausência de produção de têxteis no país, disse terça-feira, no município de Viana, em Luanda, o director-geral do Instituto de Desenvolvimento Industrial, Adérito Van-Dúnem.

O responsável fez estas considerações durante a abertura da primeira mesa-redonda sobre a questão da roupa em segunda mão em Angola, numa organização da Associação de Defesa do Consumidor (Adecor) realizada na Casa da Juventude.

Adérito Van-Dúnem disse que, em princípio, o fardo veio para suprir a necessidade de vestuário da população mais carenciada, beneficiando de isenções aduaneiras e que pela sua informalidade não contribuía nem para a criação de empregos nem para a arrecadação de receita fiscal para o Estado.

O director-geral do Instituto de Desenvolvimento Industrial disse que actualmente o seu objecto foi desvirtuado, passando a importação de roupa em segunda mão a ser uma actividade comercial e não para distribuição gratuita ou doação.

Realçou que nos últimos anos a China entrou na concorrência do negócio de roupa usada com preços mais competitivos, o que diminuiu a importação do fardo europeu e americano.

“Angola importa roupa nova no valor cerca de 170 milhões de dólares e roupa usada estimada em 65 milhões de dólares, recursos que poderiam ser poupados se as indústrias têxteis do país estivessem a funcionar em pleno’’, salientou.

O encontro, inserido no 58º aniversário do Dia Mundial do Consumidor a assinalar-se a 15 de Março, serviu para debater temas como a situação legal na importação de produtos usados em Angola e o papel da Inspecção-Geral do Comercio na fiscalização de produtos usados em Angola. (Macauhub)