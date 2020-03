Trinta e oito dos 41 casinos existentes em Macau retomaram a actividade até 9 de Março, tendo-o feito de uma forma faseada a partir de 20 de Fevereiro, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

A DICJ informou ainda apenas um casino não ter apresentado o pedido para retomar a actividade, sendo que os dois restantes, da Sociedade de Jogos de Macau, encontram-se com a autorização de funcionamento suspensa há vários meses.

Os casinos que já recomeçaram a funcionar têm em actividade 3100 mesas de jogo, o que corresponde a 46% das 6739 existentes no final de Dezembro de 2019.

Os casinos de Macau estiveram encerrados durante um período de 15 dias a partir das 00:00 de 4 de Fevereiro passado, tendo reaberto a 20 de Fevereiro, se bem que de forma limitada e respeitando todas as orientações dos Serviços de Saúde de Macau no sentido de impedir a eventual propagação do COVID-19.

Em consequência do encerramento bem como do muito baixo número de pessoas que visitam Macau, particularmente as provenientes da China Continental, a receita bruta dos casinos em Fevereiro registou uma quebra homóloga de 87,8% para 3104 milhões de patacas (388 milhões de dólares), montante que compara com 25 370 milhões de patacas em Fevereiro de 2019.

A receita bruta contabilizada nos dois primeiros meses do ano registou uma queda de 49,9% para 25 229 milhões de patacas (3153 milhões de dólares), contra 50 312 milhões de patacas (6289 milhões de dólares) no período homólogo de 2019.

Macau dispunha de 41 casinos no final de 2019, dois dos quais suspensos provisoriamente, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, dois da Wynn Resorts (Macau), quatro da Melco Crown (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6739 mesas e 17 009 máquinas de jogos. (Macauhub)