As empresas do sector do petróleo e gás venderam 279 milhões de dólares aos bancos comerciais a operar em Angola ao longo do mês de Fevereiro, à taxa média ponderada de 504,604 kwanzas por cada dólar, informou o Banco Nacional de Angola.

Ao longo do mês foram feitas 90 operações de compra e venda de dólares, tendo a taxa de câmbio mínima sido de 488,010 kwanzas por cada dólar e a máxima atingido 510,649 kwanzas por cada dólar, ainda segundo os dados divulgados na página electrónica do banco central angolano.

O montante vendido em Fevereiro pelas empresas do sector do petróleo e gás compara com os 280 milhões de dólares vendidos à banca pelas empresas do sector petrolífero em Janeiro, quando o câmbio médio ponderado se situou em 500,909 kwanzas por dólar.

A nota em que o Banco Nacional de Angola divulga esses números aponta, ainda, a transacção de 22 milhões de dólares no mercado interbancário, em nove transacções ao câmbio médio de 506,994 kwanzas por dólar.

Estas transacções são efectuadas ao abrigo do Aviso 13/19, de 29 de Novembro, em vigor desde 2 de Janeiro de 2020 e que autoriza que os bancos comerciais comprem divisas às empresas do sector do petróleo e gás, sem a intermediação do banco central. (Macauhub)