O Instituto Técnico Profissional de Finanças dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), na cidade do Lubango, será inaugurado em Setembro, anunciou quarta-feira naquela cidade o responsável do estabelecimento de formação.

O presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) na Huíla, Francisco Chocolate, disse ainda à agência noticiosa Angop que o estabelecimento será transformado em instituto superior polivalente após a sua inauguração.

As obras, iniciadas em 2016, terminaram há dois anos, sendo que o projecto contempla dois edifícios com três e dois andares, com capacidade dois mil estudantes, 60 dormitórios para albergar estudantes e docentes oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa.

Francisco Chocolate destacou que o instituto entra em funcionamento na mesma data em que Angola assume a presidência da CPLP, que coincide igualmente com a realização da cimeira dos chefes de Estado desta comunidade.

O instituto polivalente, cuja construção custou 24,9 milhões de dólares, vai ministrar cursos de Finanças, Contabilidade, Hotelaria e Turismo, ao contrário da ideia anterior centrada apenas na formação de Gestão Económica e Financeira. (Macauhub)