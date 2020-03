O Banco Mundial disponibilizou cinco milhões de dólares para a realização do Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos (REMPE 2019), para identificar o universo de empresas e seus estabelecimentos em Angola, disse quinta-feira em Luanda o director-geral do Instituto Nacional de Estatística.

Camilo Ceita, que falava na cerimónia de lançamento do REMPE 2019, disse ainda que o recenseamento vai contar com cerca de 500 colaboradores, sendo 250 agentes de campo, 60 supervisores no terreno, 22 supervisores provinciais e 9 nacionais.

Realçou a importância da realização do REMPE numa altura que é necessário conhecer a estrutura empresarial do país, tanto as formais como as informais, passando pelos grandes contribuintes.

O coordenador técnico do REMPE, Adão Fernando, sublinhou por seu turno que o censo vai permitir obter indicadores precisos sobre o número de empresas, de forma a que o próprio INE, o Estado e as famílias tenham acesso a dados fidedignos.

Adão Fernando informou que a capital do país, onde se realiza a primeira fase do recenseamento quinta-feira iniciada, conta com 150 agentes de campo e 30 supervisores.

O processo irá iniciar-se em simultâneo nas demais províncias do país dentro de dois meses, disse ainda o coordenador técnico.

Referiu que o censo realizado há 16 anos, em 2020/2003, estimava perto de 100 mil empresas, mas que foram encontradas apenas 26 mil empresas activas, estando estimado para o presente recenseamento cerca de 70 mil empresas. (Macauhub)