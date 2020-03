Uma central fotovoltaica, com capacidade para 26 megawatts, começa a ser construída em Outubro próximo, em Saurimo, província da Lunda Sul, a fim de suprir o défice de energia na região, anunciou o secretário de Estado da Energia, António Belsa da Costa.

O projecto, apresentado aos membros do governo local e às autoridades tradicionais, está inserido no programa do Ministério da Energia e Águas, que visa construir sete centrais fotovoltaicas em igual número de províncias do país, que tem um custo estimado em 539 milhões de euros.

Belsa da Costa adiantou que as obras de construção da central terão a duração de 17 meses e acrescentou que o projecto de interligação do sistema norte, a partir de Malanje, com o leste do país (Lunda Norte, Moxico e Lunda Sul) aguarda por recursos financeiros.

O projecto, que consta das prioridades do Ministério, contará com uma linha de transporte e subestação de 400 e 220 megawatts.

O director do gabinete provincial das infra-estruturas e serviços técnicos da Lunda Sul, Cláudio Pemessa, lembrou por seu turno que o município de Saurimo necessita de 70 megawatts de potência para melhorar o fornecimento de energia eléctrica aos consumidores e responder ao crescimento da actividade económica.

A província dispõe de 16 megawatts que são produzidos pela Barragem Hidroeléctrica do Chicapa, mas não chega para satisfazer a procura, para uma população estimada em mais de 534 mil habitantes. (Macauhub)