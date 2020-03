A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) baixou hoje, 16 de Março de 2020, em 64 pontos-base a taxa de redesconto, para 0,86%, revisão em baixa que ocorre pela segunda vez este mês, segundo informação oficial.

A medida foi justificada pela indexação da pataca (MOP) ao dólar de Hong Kong (HKD), e com a finalidade de salvaguardar o funcionamento eficaz do regime de indexação cambial de MOP ao HKD, mantendo-se a uniformidade da evolução das políticas de taxas de juros.

Assim, a AMCM acompanha a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) no ajustamento da taxa de juro.

O ajustamento da taxa de juro, pela HKMA, tendo por base as fórmulas pré-definidas, resultou, de igual modo, do regime de indexação do HKD ao dólar americano (USD), na medida em que a Reserva Federal dos Estados Unidos da América (EUA) tomou a decisão, em 15 de Março de 2020, de baixar em 100 pontos-base a taxa de juro indicadora.

A AMCM anunciou na passada quarta-feira ter procedido à redução da taxa de redesconto em 50 pontos base para 1,50%, acompanhando a decisão da HKMA no ajustamento da taxa de juro. (Macauhub)