O governo de Moçambique criou a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), uma instituição pública com o objectivo de aproveitar as potencialidades e os recursos naturais existentes na região norte do país, anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros.

Filimão Suaze disse que a ADIN é um órgão dotado de personalidade jurídica e com autonomia administrativa e financeira, sob tutela do Conselho de Ministros, cuja sede estará na província de Cabo Delgado.

A região norte de Moçambique é constituída pelas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula.

O porta-voz adiantou que a criação da ADIN visa estimular o desenvolvimento da região norte do país, “de uma forma integrada e harmoniosa”, aproveitando melhor as potencialidades e recursos naturais existentes nas três províncias.

Com a descoberta de gás natural, pedras preciosas, grafite e o anúncio do início da prospecção, Cabo Delgado tem atraído recursos humanos nacionais e estrangeiros para participarem na execução dos grandes projectos de extracção de recursos naturais. (Macaubub)