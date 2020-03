O presidente do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) e Presidente de Angola admitiu a possibilidade de ser necessário rever as previsões económicas devido à queda do preço do barril de petróleo e da pandemia relacionada com o COVID-19, noticiou a imprensa angolana.

João Lourenço, que discursava na III sessão ordinária do Comité Central do MPLA, partido que governa Angola desde a independência do país, reconheceu que “o preço do petróleo em rama nunca tinha conhecido uma queda tão abrupta em tão curto espaço de tempo como actualmente.”

Notou que, em pouco mais de dois meses, a economia mundial foi seriamente atingida, as principais indústrias foram profundamente afectadas e o número de empresas temporariamente encerradas ou a trabalhar muito abaixo das capacidades instaladas é muito grande.

“Todas as economias do mundo, grandes e pequenas, produtores e não produtores de petróleo se ressentem, e cresce a incerteza no futuro mais próximo”, observou o líder do MPLA, citado pela agência noticiosa Angop.

A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, disse recentemente em Luanda ser ainda “prematuro ponderar qualquer cenário de revisão do Orçamento de Estado para 2020”, apesar da volatilidade dos preços do petróleo extraído no pais nos mercados internacionais.

O Orçamento de Estado para 2020 foi elaborado na base do preço do barril de petróleo a 55 dólares, mas recentemente, devido ao surto de COVID-19, esse preço tem estado em queda, tendo andado a rondar 30 dólares. (Macauhub)