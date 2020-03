O surto mundial de Covid-19 obrigou ao adiamento da visita a Maputo de uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional que estava prevista para a segunda quinzena de Março corrente, disse segunda-feira o representante residente do FMI em Moçambique.

Ary Aisen, que falava em Maputo, à margem do lançamento do Manual sobre Previsões Macroeconómicas em Moçambique, instrumento que servirá de base para a melhoria da planificação orçamental, antecipou que as conversações com a equipa técnica devem ter um desfecho favorável para o governo moçambicano.

A deslocação da equipa a Maputo decorreu da recepção na sede do FMI, em Washington, de uma carta com um pedido formal do governo de Filipe Nyusi para o início das discussões em volta de uma possível retoma ao financiamento directo ao Orçamento de Estado.

O porta-voz do FMI, Gerry Rice, confirmou no início de Março a recepção de um “pedido formal” de Moçambique para um programa de assistência e adiantou que a equipa técnica discutirá com as autoridades moçambicanas o reinício do programa de assistência.

O programa referido foi congelado em 2016 quando foi divulgada pelo Wall Street Journal a questão das chamadas “dívidas ocultas”, empréstimos contraídos por duas empresas públicas com aval do Estado concedido à margem da lei. (Macauhub)