O grupo chinês Sinohydro Corporation ganhou o concurso lançado em 2019 para construir uma central solar fotovoltaica em Gardete, na Guiné-Bissau, com uma capacidade instalada de 20 megawatts, tendo o respectivo contrato de adjudicação sido assinado recentemente, segundo informação oficial.

O contrato foi assinado com a Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER) / African Biofuel and Renewable Energy Company (ABREC), empresa promotora da introdução de energias renováveis e a eficiência energética em África e a quem o governo da Guiné-Bissau encomendou em Março de 2019 a elaboração do caderno de encargos, lançamento do concurso público e selecção dos concorrentes.

O projecto, que conta com financiamento do Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento, inclui além da central de Gardete, localidade situada a oito quilómetros da capital Bissau, duas mini-centrais solares de 1 megawatt cada em Gabu e em Canchungo.

Abrangido pelo Programa de Valorização das Energias Renováveis (Prover) da Guiné-Bissau, a construção da central de Gardete, em que a energia eléctrica produzida será injectada na rede nacional, inclui linhas de transmissão de 30 kilovolts até à sub-estação de Bor.

O financiamento do Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento foi atribuído à Guiné-Bissau na forma de um empréstimo de 42,9 milhões de dólares, segundo informação veiculada aquando do lançamento do concurso.

O grupo chinês de engenharia hidráulica e construção civil já tinha anteriormente ganho um concurso público lançado pelo governo da Guiné-Bissau, em Outubro de 2016, para construir um estádio de futebol com capacidade para 45 mil espectadores.

Com uma população estimada em 1,86 milhões de pessoas (2017), a Guiné-Bissau tem uma das mais baixas taxas de electrificação de todo o continente africano, com vastas áreas do seu território sem acesso a energia eléctrica, sendo a biomassa responsável por cerca de 95% da energia consumida no país. (Macauhub)