O governo de Macau proibiu a partir das 00:00 de quarta-feira, dia 18, a entrada no território de todas as pessoas não-residentes à excepção de residentes no Interior da China, Hong Kong e Taiwan.

A medida publicada hoje em Boletim Oficial indica que estão igualmente excluídos da proibição de entrada em Macau os possuidores de título de identificação de trabalho não residente.

Na segunda-feira o governo havia anunciado que todas as pessoas pessoas que chegassem a Macau a partir de quarta-feira, 18 de Março de 2020, provenientes de países considerados de alta incidência de epidemia seriam colocadas em quarentena de 14 dias.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, disse numa conferência de imprensa realizada segunda-feira que estas restrições não se aplicariam a residentes do Interior da China Continental, Hong Kong e Taiwan.

O governo de Macau tinha anunciado durante o fim-de-semana que a partir de hoje os cidadãos dos 26 países da Área Schengen que pretendessem entrar em Macau seriam sujeitos a uma quarentena de 14 dias.

A medida inclui ainda cidadãos provenientes do Brasil, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, Canadá, Egipto e Austrália.

Anteriormente o governo já havia indicado que as pessoas provenientes da Alemanha, Itália, França, Espanha, Coreia do Sul, Irão e Japão seriam igualmente obrigadas a um período de quarentena caso pretendessem entrar em Macau. (Macauhub)