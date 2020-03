A Arcem Resources, com sede nas Ilhas Maurícias, comprou a Minas de Moatize, uma empresa que detém uma concessão de carvão em Moatize, distrito mineiro da província de Tete, centro de Moçambique, noticiou a página electrónica de informação Zitamar News.

A Minas de Moatize foi vendida pela empresa Vitol, que se havia apossado do empreendimento em 2014, quando a anterior proprietária, a empresa britânica Beacon Hill Resources, falhou o pagamento de uma dívida de 10 milhões de dólares.

A Arcem Resources é detida pelo empresário sul-africano Paul Main, que já escolheu Gary Tullis para responsável da Minas de Moatize.

A Arcem Resources já detém 98% da Arcadia Mineração, uma concessionária com duas licenças minerais em Chitima, Tete, numa zona próxima da concessão mineira da empresa Jindal África, do grupo indiano Jindal Steel & Power, e de uma outra da Eurasian Resources Group, do Casaquistão.

Em Maio de 2016 o director provincial dos Recursos Minerais e Energia de Tete, Grácio Rosário, informou que a Minas de Moatize era uma das três empresas mineiras envolvidas na exploração de carvão mineral na província de Tete que estavam paradas ou a operar a tempo parcial devido à queda dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais.

As três empresas eram, segundo Grácio Rosário, a subsidiária moçambicana do consórcio indiano International Coal Ventures Private Limited (ICVL), a Jindal África e a Minas de Moatize, que pertenceu à empresa britânica Beacon Hill Resources, falida em 2015. (Macauhub)