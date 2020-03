A Cabo Verde Airlines suspendeu todas as suas operações a partir de hoje, 18 de Março, por um período “de, pelo menos, 30 dias”, anunciou a companhia aérea em comunicado divulgado terça-feira na Praia.

A decisão prende-se com o “alastramento progressivo da pandemia do Covid-19 a mais de 150 países”, a maioria dos quais já com “proibições temporárias de viagens” que obrigam “as companhias aéreas a suspenderem as actividades.”

Em comunicado, a empresa interliga a decisão com a “acção do Governo de Cabo Verde de encerrar as fronteiras do país.”

Foram interditadas, pelo menos por três semanas, ligações aéreas a Portugal e a todos os países europeus com casos de Covid-19, assim como aos Estados Unidos, Brasil, Senegal e Nigéria a partir de quarta-feira.

A mesma medida tinha sido aplicada no início de Fevereiro em relação à Itália, o que levou à suspensão dos voos da companhia para Roma e Milão.

A Cabo Verde Airlines já tinha suspendido voos para Washington DC (EUA), Porto Alegre (Brasil) e Lagos (Nigéria), a que se juntam agora as rotas de Boston (EUA), Lisboa (Portugal), Paris (França), Dacar (Senegal), Fortaleza e Recife (Brasil).

A companhia aérea informou também que a manutenção de “voos especiais, humanitários, de repatriação ou de carga, de forma a garantir que o arquipélago não fique isolado e que os bens essenciais, como medicamentos, podem ser fornecidos” está a ser discutida com autoridades e accionistas. (Macauhub)