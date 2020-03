A Electricidade de Moçambique (EdM) investiu 365 milhões de meticais (5,5 milhões de dólares) na construção de duas linhas de média e baixa tensão para as zonas com potencial para o desenvolvimento do turismo na província de Nampula, norte do país, informou o matutino Notícias, de Maputo.

Trata-se de uma acção inserida no Plano Estratégico do Turismo, que prevê o aumento da contribuição deste sector no Produto Interno Bruto, através da atracção de novos investimentos.

O jornal adiantou tratar-se de uma linha com uma extensão de 20 quilómetros, que parte do cruzamento de Matibane até ao posto administrativo do mesmo nome, assim como uma outra com extensão de 25 quilómetros, ligando Monapo e Chocas-Mar, ambos no distrito costeiro de Mossuril.

A empresa pública considera que este projecto de expansão da rede nacional marca o início dos trabalhos de conclusão de electrificação dos 108 postos administrativos do país que ainda não possuem energia da rede nacional.

O presidente da EdM, Aly Sicola, visitou recentemente o distrito de Mossuril, província de Nampula, com o objectivo de acompanhar de perto a execução dos trabalhos efectuados pelo empreiteiro, a Tes – Top, Engenheiros Técnicos, uma empresa moçambicana especializada na electrificação rural. (Macauhub)