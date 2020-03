Os grupos internacionais que estão envolvidos no projecto de extracção de gás natural do bloco Área 1 da bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, já gastaram cerca de 500 milhões de dólares na aquisição de bens e serviços a empresas moçambicanas, disse recentemente o presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP).

Trata-se de uma parcela que faz parte dos 2,5 mil milhões de dólares acordados entre o governo e os concessionários liderados pela petrolífera francesa Total, como reserva para despesas com empresas nacionais que prestam serviços ou transaccionem bens para o projecto da Área 1.

O presidente do INP, Carlos Zacarias, disse recentemente em Maputo haver um número crescente de companhias moçambicanas interessadas em participar em projectos de pesquisa e exploração de hidrocarbonetos no país.

“Temos uma base de dados onde já foram registadas 1400 empresas, das quais 427 estão registadas em Moçambique e 307 detidas por moçambicanos, o que é encorajador neste esforço de dinamizar a economia nacional”, disse, citado pela imprensa local.

De referir que um dos principais constrangimentos que as empresas moçambicanas enfrentam para beneficiar das oportunidades nos projectos de exploração do gás está relacionado com o facto de a maioria não reunir os requisitos exigidos pelas companhias petrolíferas para fornecerem bens e serviços.

Para contrariar este cenário, o Instituto das Pequenas e Médias Empresas, em parceria com as multinacionais que operam em Moçambique, lançou um projecto de certificação das empresas, para que estas possam beneficiar das oportunidades criadas.

O sector privado tem defendido, por outro lado, a aprovação de uma Lei de Conteúdo Nacional que reserve uma quota na estrutura accionista dos grandes projectos para as PME moçambicanas. (Macauhub)