O governo de Macau determinou que a partir de hoje, 19 de Março, estão proibidos de entrar na região administrativa especial todos os titulares do título de identificação de trabalhador não-residente, com exclusão dos que sejam residentes da China Continental, de Hong Kong e de Taiwan, área conhecida como a Grande China.

Um despacho do Chefe do Executivo publicado em Boletim Oficial refere que a medida foi tomada “devido à contínua propagação da epidemia pelo Covid-19 em todo o mundo”e com o objectivo de “prevenir a importação de casos de infecção do exterior e proteger a saúde dos residentes de Macau.”

Desde quarta-feira, 18 de Março, está proibida a entrada em Macau a todas as pessoas não-residentes, à excepção dos residentes da China Continental, de Hong Kong e de Taiwan, bem como de titulares do título de identificação de trabalhador não-residente.

As medidas visam impedir a eclosão de num novo foco de propagação, uma vez que com o regresso da Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália de estudantes e residentes de Macau registaram-se novos casos importados de Covid-19, no que está a ser apelidado com a “nova vaga” de casos.

Depois de mais 40 dias sem novos casos e com a alta hospitalar dos 10 casos registados anteriormente em Macau registaram-se nos últimos quatro dias 7 novos casos importados de indivíduos regressados a Macau de países e regiões com alta incidência epidémica.

O governo decidiu ainda que a partir de agora a temperatura de todas as pessoas que cheguem ao aeroporto de Hong Kong com destino a Macau será verificada pelas autoridades sanitárias e que, caso estejam com febre, ficarão de quarentena em Hong Kong, não sendo autorizados a viajar para Macau através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. (Macauhub)