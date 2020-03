Cinquenta e cinco projectos de investimento avaliados em 909 milhões de dólares foram concretizados, em Angola, de Agosto de 2018 a Fevereiro de 2020, período em que se registaram 262 intenções de investimento no montante de 2715 milhões de dólares, indicam dados da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex).

Os números foram divulgados num comunicado emitido por ocasião do segundo aniversário da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações e dizem respeito ao período de vigência da actual Lei do Investimento Privado.

A agência afirma no documento que, em razão do investimento concretizado, foram criados 4810 postos de trabalho e que estão em fase de execução 199 propostas, além de três a aguardar pelo início desse processo.

As intenções de investimento incidiram, naquele período, em 1331,5 milhões de dólares no sector da Indústria e em 199 milhões na Agricultura.

As propostas mais significativas partiram da África do Sul, com intenções de investimento equivalentes a 664 milhões de dólares, China (184 milhões), França (36 milhões), Estados Unidos (32 milhões) e Alemanha (11 milhões de dólares).

A Aipex promove a captação de investimento no estrangeiro e as exportações angolanas, assim como apoia a tramitação processual das intenções de investimento, acompanha os processos de execução e estabelece a articulação institucional.

No período em referência, foram solicitados 840 vistos ligados aos projectos de investimento em curso, um serviço que conta com o concurso de um posto dos Serviços de Migração e Estrangeiros instalado nos domínios da agência.

As operações da Apex permitiram a introdução de um Sistema Electrónico de Tramitação de Investimento Privado (SETIP), que permite a interacção entre investidores e a agência em processo automatizado, facilitando o acesso ao registo de propostas de investimento 24 horas por dia. (Macauhub)