A Electricidade de Moçambique (EdM) já angariou 170 milhões de meticais (2,5 milhões de dólares) para construir uma linha de transmissão de energia eléctrica definitiva sobre o rio Messalo, província de Cabo Delgado, norte do país, informou o presidente do Conselho de Administração da estatal.

Trata-se de uma linha de 5 quilómetros, que vai substituir a temporária que fora colocada em substituição de uma outra destruída no mês de Janeiro do corrente ano, devido ao aumento da bacia hidrográfica do rio Messalo.

Na sequência do derrube de uma torre eléctrica no início do ano, cinco distritos do extremo norte da província de Cabo Delgado, nomeadamente Mueda, Muidumbe, Nangade, Mocímboa da Praia e Palma, passaram a receber energia de forma condicionada.

O jornal Notícias, de Maputo, escreveu que a existência dos fundos para a construção da nova linha foi anunciado pelo presidente da EdM, Aly Sicola, durante uma visita recentemente efectuada à província nortenha de Nampula com o objectivo de acompanhar os projectos de expansão da rede eléctrica nacional aos distritos.

“Já temos os fundos, aguardando agora que as chuvas parem para que seja possível iniciar os trabalhos de construção “, disse Aly Sicola na ocasião.

Aly Sicola anunciou também que para resolver o problema da fraca qualidade de energia na cidade de Nacala, na província de Nampula, já existem duas iniciativas, sendo uma delas a construção de uma central a gás que está, neste momento, em fase de negociação com parceiros.

A segunda passa pela construção de uma central solar que, segundo a fonte, é um projecto que, caso as negociações avancem, será rapidamente erguido.

“Neste momento, temos em Nacala um défice de energia de 180 megawatts, o que significa que não temos capacidade para fornecer mais consumidores, principalmente as unidades industriais. Uma central nova de 200 megawatts vai permitir solucionar o défice existente e abastecer mais clientes”, afirmou. (Macauhub)