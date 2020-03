A empresa Hengye Electronics Indústria, Ltda, subsidiária do grupo chinês Zheijiang Hengye Electronics Co., Ltd, vai investir cerca de 20 milhões de dólares na construção de uma fábrica de contadores de electricidade na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, segundo informação oficial.

A ZEE informou em comunicado divulgado quinta-feira em Luanda ter o respectivo contrato de investimento sido assinado pelo seu presidente António Henriques da Silva e pelo representante do grupo chinês em Angola, Frederico Walamba P. Makilanda.

A fábrica vai ser construída numa área de 14 699 metros quadrados já identificada na ZEE, vai dar origem a pelo menos 300 postos de trabalho e foi projectada para produzir 319,2 mil contadores monofásicos e 19,8 mil contadores trifásicos por ano.

“Este número de contadores permitirá atingir, no final de 2024, a totalidade dos clientes em regime pré-pago”, disse Frederico Makilanda, presidente do Conselho de Administração da Hengye Electronics Indústria, Ltd.

A Zhejiang Hengye Electronics Co., Ltd. é uma empresa especializada na pesquisa e desenvolvimento, fabricação e comercialização de dispositivos de medição de energia eléctrica, leitura centralizada de medidores, gestão de consumo de electricidade e outros sistemas automáticos.

Fundada em 1995, a empresa tem a sede na Zona Económica Especial de Pinghu, Zhejiang, adjacente a cidades como Xangai, Suzhou, Hangzhou e Ningbo. (Macauhub)