A edição da Primavera da Feira de Importações e Exportações da China, mais conhecida por Feira de Cantão, foi adiada devido a receios relacionados com a pandemia de Covid-19, anunciaram as autoridades da província de Guangdong citadas pela imprensa local.

A 127ª edição da Feira de Cantão, que desde 1957 realiza duas edições por ano, na Primavera e no Outono, devia abrir dia 15 de Abril, incluindo três fases – da abertura a 19 de Abril, de 23 a 27 de Abril e uma terceira e última fase de 1 a 5 de Maio.

O anúncio do adiamento do certame surge na mesma altura em que há informações de que os compradores estrangeiros estão a cancelar os planos para visitar a feira, devido a restrições na movimentação de pessoas e receios de contaminação com o Covid-19.

A decisão foi tomada depois de ter sido feita uma avaliação da pandemia, muito particularmente tendo em atenção o risco elevado de importação de infecções, disse o director do Departamento de Comércio da província de Guandong, Ma Hua, ao jornal estatal Nanfang Daily.

Uma nova data para a realização desta edição da Primavera não foi ainda anunciada mas compradores que visitam a feira com regularidade mencionaram a possibilidade de a mesma se vir a realizar possivelmente em Maio próximo. (Macauhub)