O Presidente da República de Angola declarou a instauração do Estado de Emergência Nacional no país a partir das zero horas de dia 27 de Março, uma das medidas para ajudar a combater o novo vírus corona, Covid-19, nos termos de uma comunicação oficial.

A decisão de João Lourenço surge na sequência de consultas ao Conselho da República e à Assembleia Nacional que deram parecer favorável ao Estado de Emergência.

A porta-voz do Conselho da República, Rosa Cruz e Silva, disse quarta-feira ter sido deliberado a garantia da realização de testes a todos os cidadãos provenientes de países de circulação comunitária do vírus, assim como a aplicação de medidas urgentes que impeçam a concentração de pessoas nos mercados informais.

O Conselho da República recomendou, ainda, o fortalecimento da coordenação e cooperação intersectorial para aplicar as medidas de controlo e garantir o seu cumprimento, por cada organismo da administração central do Estado, governos provinciais, administrações municipais e parceiros.

Pediu também que se garanta o aprovisionamento institucional e tecnológico que permita atenção médica nas quantidades previstas, bem como a garantia da distribuição regular de água às zonas urbanas, suburbanas e rurais de todo o país.

Os conselheiros do Presidente da República sugeriram que se assegure, igualmente, o tratamento apropriado de casos suspeitos ou confirmados, incluindo áreas de isolamento e/ou quarentena, além da organização oportuna do Sistema Nacional de Saúde, para garantir os cuidados à população afectada.

Entretanto, o secretário de Estado para a Saúde Pública informou quarta-feira que em Angola continuam a existir três casos confirmados e estão a ser testadas sete amostras, cujos resultados serão divulgados amanhã, quinta-feira, 26.

Franco Mufinda, que procedia à actualização dos dados referentes à pandemia de Covid-19, informou que foram já testadas 176 amostras, sendo que destas apenas três revelaram resultado positivo. (Macauhub)