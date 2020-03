As datas previstas para a realização das cinco feiras anuais de produção nacional organizadas pela empresa C. Calas Angola e pelas autoridades provinciais foram alteradas na sequência das medidas adoptadas pelo Presidente da República para conter a propagação do novo vírus corona, disse o administrador da empresa.

Carlos dos Santos Calas disse ao Jornal de Angola que a empresa está a agir em conformidade com as orientações das autoridades sanitárias no sentido de acautelar, na medida do possível, o impacto económico da ameaça mundial.

Disse ainda que a alteração do calendário “poderá implicar o reajuste orçamental” de todos os eventos, cujas despesas foram avaliadas com a devida antecedência e que, em caso de uma elevação significativa nos custos, terá de ser superado com a renegociação junto das autoridades locais.

A Expo Cuanza-Norte, uma dessas feiras, deveria decorrer entre 28 e 31 de Maio, em Ndalatando, seguindo-se a Expo-Uíge, de 3 a 7 de Junho, evento que antecederia a Expo Lunda-Norte, no período entre 20 e 25 de Julho, para dar lugar à Expo Cuanza-Sul (10 a 13 de Setembro) e à Expo-Huambo (de 18 a 21 de Setembro).

Além da realização das Expo Cuanza-Norte, Uíge e Cuanza-Sul, o ano passado ficou marcado pela promoção da Expo-Cacuso, em Malanje, e a primeira edição da Expo-Hotel, esta última promovida em Luanda, pela Associação de Hotéis e Resorts de Angola, em colaboração com os Ministérios do Turismo e da Indústria, com vista a estimular negócios nesses dois sectores.

Com 12 trabalhadores directos, a C. Calas Angola tem como maior vocação a divulgação do agro-negócio, com predominância para a agricultura familiar, mas, este ano, a actividade começa a abarcar as grandes plantações, cujos proprietários apresentaram propostas ambiciosas para a realização de exposições anuais. (Macauhub)