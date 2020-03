As operadores angolanas de telecomunicações vão garantir, a partir de sexta-feira 27 de Março, a prestação de serviços mínimos postais, de voz, mensagens, Internet e meteorologia, no âmbito do plano de contingência do governo face à pandemia de Covid-19, informou o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.

O comunicado oficial estipula que os os serviços mínimos gratuitos estão garantidos aos cidadãos e às entidades públicas e privadas, com base num entendimento alcançado com os operadores e prestadores de serviços públicos e privados do sector.

Deste modo, os cidadãos poderão ligar, sem qualquer custo, para os números de emergência (111, 112, 113, 116, 119, 145 e 146), para o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, hospitais e centros de saúde seleccionados.

Terão, também, ter direito a 45 minutos de ligações de voz (móvel) e ao envio de 30 mensagens (SMS) de serviço de voz, dentro da rede fixa da Angola Telecom, TV Cabo e MSTelcom.

Para os assinantes da televisão por satélite, haverá a disponibilização ininterrupta dos canais de televisão TPA1 e TPA2 nas plataformas ZAP e Multichoice.

Quanto ao serviço de Internet, serão disponibilizados acessos aos serviços públicos electrónicos, ao portal do Ministério da Saúde e aos portais do Governo, bem como 200 megabytes de dados. (Macauhub)