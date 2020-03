O Ministério das Finanças está autorizado a iniciar o processo de revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, informa o comunicado final da reunião do Conselho de Ministros de Angola realizada na passada sexta-feira em Luanda.

A ministra das Finanças, Vera Daves, disse que o processo de revisão do Orçamento terá por base uma estimativa do preço do barril de petróleo inferior a 35 dólares, que compara com os 55 dólares em que se baseou a elaboração do actualmente em vigor.

Vera Daves adiantou que as decisões estão a ser tomadas em alinhamento com o momento que o mundo está a viver e numa altura em que Angola está a ser atingida por uma onda de vários “choques”, um dos quais centra-se nas consequências económicas da pandemia de Covid-19.

A nível de saúde pública, salientou a ministra, o país está a ser afectado pelas restrições na mobilidade, no comércio internacional e na produção de vários bens que se reflectem na redução dos fluxos comerciais.

Aprovado pelo parlamento em Dezembro transacto, o OGE para 2020, que prevê uma taxa de inflação de 24% e um crescimento real do Produto Interno Bruto de 1,8%, contempla despesas no valor de 15,875 biliões de kwanzas, um acréscimo de 4,5 biliões relativamente ao de 2019.

No decurso da mesma reunião do Conselho de Ministros foi decidido reduzir de 28 para 21 o número de ministérios que integram o governo de Angola, com um conjunto de fusões, casos da Agricultura com o das Pescas ou o das Obras Públicas com o do Ordenamento do Território. (Macauhub)