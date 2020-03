O governo de Macau vai criar um fundo de 10 mil milhões de patacas (1250 milhões de dólares) para apoiar residentes, empresas e estabelecimentos comerciais do território em situação económica difícil devido à pandemia de Covid-19, informou o Gabinete de Comunicação Social.

O fundo, a ser criado através da Fundação Macau, visa ajudar as pessoas singulares ou colectivas que, devido ao impacto da situação de pandemia, enfrentem dificuldades de sobrevivência ou de exploração dos seus negócios, sendo que permitirá um apoio mais rápido e mais forte nos trabalhos de prevenção e combate à epidemia, em termos financeiros.

“Como a situação fora do país continua a ser de propagação da epidemia e no sentido de evitar o aumento de casos importados do exterior, a Região Administrativa Especial de Hong Kong e a província de Guangdong tomaram, nos últimos dias, novas medidas de controlo de entradas e saídas, que afectarão ainda mais a economia de Macau”, pode ler-se.

O comunicado informa ainda que o governo de Macau irá anunciar esta semana um novo conjunto de medidas de apoio a ser lançado no seguimento da criação deste fundo específico de ajuda ao combate da epidemia, por forma a cumprir o objectivo de atender às necessidades urgentes da população, estabilizar a economia de Macau e garantir o bem-estar social e o emprego dos residentes.

A nota recorda ter o governo adoptado já uma série de medidas, designadamente de redução e isenção de impostos, de apoios em empréstimos e de incentivos ao consumo, com um valor total de cerca de 40 mil milhões de patacas (5000 milhões de dólares).

O número de casos confirmados de pneumonia causada pelo novo tipo de vírus corona (Covid-19) em Macau ascende neste momento a 38, sendo a esmagadora maioria importada, nomeadamente da Europa.

O primeiro caso foi divulgado dia 22 de Janeiro, tendo uma segunda vaga de casos – todos importados – tido início dia 15 de Março. (Macauhub)