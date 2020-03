O governo vai propor ao Presidente da República a prorrogação do Estado de Emergência em São Tomé e Príncipe por mais 15 dias face à pandemia do Covid-19, anunciou sexta-feira em São Tomé o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

Em comunicado, o primeiro-ministro salienta que a decisão decorre da “evolução dramática da pandemia de Covid-19 no mundo” e por se considerar que “internamente ainda não estão consolidadas todas as condições de diagnósticos e respostas.”

Bom Jesus disse ainda que “ tendo em conta que alguns cidadãos estrangeiros continuam retidos no nosso país, por ausência de voos, orientámos o ministro da Defesa e Ordem Interna para autorizar a prorrogação automática dos vistos de permanência por trinta dias sem custos adicionais”, segundo a agência noticiosa STP-Press.

O primeiro-ministro adiantou estar o governo a elaborar um plano de mitigação do impacto económico, financeiro e social que será aprovado na próxima sessão do Conselho de Ministros, “cujas linhas orientadoras foram já partilhadas com parceiros de concertação social.” (Macauhub)