A encomenda a uma empresa da China de 500 ventiladores hospitalares, necessários para assistir vítimas do Covid-19 em Portugal, esteve ameaçada por uma oferta de outro país, mas foi salva “in extremis” pelo BNU em Macau, segundo fonte do banco.

A intervenção do BNU, segundo a mesma fonte, foi necessária depois de o governo de Portugal ter sido informado pelo fornecedor chinês, no domingo 22 de Março, que se o pagamento previamente acordado de 10 milhões de dólares não fosse feito integralmente até às 10h de Pequim no dia seguinte, a encomenda de 500 ventiladores seria cancelada e os equipamentos vendidos para outros destinos.

Com os bancos fechados em Portugal até à manhã do dia seguinte, segunda-feira, já após o prazo estabelecido pelo fornecedor, era praticamente impossível impedir o cancelamento deste pedido, segundo a mesma fonte.

Depois de consideradas várias soluções entre o governo, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) e o banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), foi decidida a antecipação do pagamento através do banco da CGD em Macau, o Banco Nacional Ultramarino (BNU).

Naquela mesma tarde em Portugal, já depois da 1h de Macau, o presidente da CGD, Paulo Macedo, ligou para Carlos Cid Álvares, presidente da Comissão Executiva do BNU, para solicitar a assistência do banco no pagamento antecipado pelo banco estatal, o que foi imediatamente acordado, tendo as coordenadas de pagamento sido enviadas directamente para Macau.

Às 8h30 do dia seguinte, quando as operações bancárias foram retomadas na sala de operações do BNU em Macau, 90 minutos antes do prazo estabelecido pelo fabricante chinês, já havia uma equipa para garantir imediatamente o pagamento.

Segundo fontes do BNU, os códigos SWIFT de confirmação da transferência foram rapidamente emitidos e disponibilizados cerca de 60 minutos antes do prazo.

“Foi um esforço conjunto (IGCP, CGD e BNU) e tivemos que ultrapassar a burocracia para que isso acontecesse”, segundo uma fonte do banco de Macau.

O jornal Público, que inicialmente relatou a história em Portugal, acrescenta que esses códigos de confirmação foram enviados à embaixada portuguesa em Pequim, o que garantiu que o fabricante os recebesse antes do prazo.

Com mais de 6000 casos de pessoas infectadas pelo Covid-19, Portugal está, como muitos outros países da Europa e de todo o mundo, a lutar para fornecer equipamentos médicos críticos aos seus hospitais.

Os ventiladores, que salvam vidas ajudando os pacientes infectados a respirar, tornaram-se especialmente difíceis de obter.

Os 500 ventiladores estão agora a ser enviados para Portugal, para hospitais que precisam urgentemente deles, pois o número de casos do Covid-19 continua a aumentar no país e o pico deve ocorrer nos próximos 30 dias. (Macauhub)