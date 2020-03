A pandemia de pneumonia causada pelo novo tipo de vírus corona fez com que o valor das importações registadas em Fevereiro em Macau tenha sido o mais baixo desde Março de 2011, tendo-se cifrado em 3,87 mil milhões de patacas, uma contracção de 30,3% em termos homólogos, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A queda registada no valor das importações decorreu da diminuição da necessidade de importação de mercadorias em consequência do decréscimo das actividades económicas em Macau, devido à pandemia de Covid-19.

Enquanto o valor das importações de joalharia em ouro, telemóveis e relógios de pulso diminuiu 73,9%, 68,3% e 57,9%, respectivamente, o das máscaras de protecção aumentou 854,6% em termos homólogos e o dos produtos farmacêuticos 57,6%.

Em Fevereiro as exportações ascenderam a 911 milhões de patacas, uma queda de 1,4% em termos anuais, pelo que a balança comercial registou um saldo negativo de 2959 milhões de patacas.

Nos dois primeiros meses do ano Macau exportou bens no valor de 2,06 mil milhões de patacas, menos 16,0% em termos homólogos e importou mercadorias no montante de 12,32 mil milhões de patacas, dando origem a um saldo comercial negativo de 10,26 mil milhões de patacas, uma contracção real de 1,64 mil milhões de patacas em termos anuais e percentual de 13,78%. (Macauhub)