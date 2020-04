A Sociedade Mineira de Catoca dispensou a maior parte dos trabalhadores e suspendeu os trabalhos nas novas concessões, no quadro das medidas de prevenção contra o novo vírus corona, anunciou a empresa em comunicado divulgado em Luanda.

O comunicado adianta que o regime especial em vigor no país prevê a paralisação parcial dos trabalhos da empresa, mantendo apenas alguns serviços operacionais, em conformidade com as instruções emanadas pelas autoridades sanitárias.

Localizada na província da Luanda Sul, a Sociedade Mineira de Catoca detém a quarta maior mina do mundo, que é explorada a céu aberto e é responsável por mais de 75% da produção de diamantes de Angola.

Entretanto, a ministra das Finanças, Vera Daves, anunciou no final da semana passada ter o governo decidido trabalhar com um preço de referência de 100,3 dólares por quilate, relativamente à produção e venda de diamantes no mercado internacional.

O preço de referência anterior era de 162 dólares por quilate. (Macauhub)