O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai doar 34 milhões de dólares para financiar a colocação de asfalto na estrada entre Nambungali e Roma, um troço com uma extensão de 35 quilómetros, ao abrigo de um documento assinado com o governo de Moçambique, informou a instituição financeira.

O comunicado do BAD informa que as obras fazem parte da segunda fase do Projecto Rodoviário Mueda-Negomano, que pretende melhorar a infra-estrutura de transportes entre Moçambique e a Tanzânia e acrescenta que o acordo de doação foi assinado pelo ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, e pelo representante da instituição no país, Pietro Toigo.

O BAD acredita que a conclusão bem-sucedida dos trabalhos deste projecto irá reforçar o impacto da Ponte da Unidade, inaugurada em Maio de 2010, na redução significativa do tempo de viagem aos portos de Pemba, em Moçambique, e Mtwara, na Tanzânia, “e irá, de igual forma, impulsionar o comércio regional e a integração entre os dois países.”

O projecto de construção deste troço será complementado por trabalhos auxiliares, para aumentar o seu impacto na inclusão social, com um investimento adicional de dois milhões de dólares em mercados comunitários, clínicas e outras instalações sociais.

O comunicado acrescenta que o governo moçambicano contribuirá com 536 mil dólares, principalmente para o realojamento e para a compensação das pessoas que residem em locais abrangidos pelo projecto. (Macauhub)