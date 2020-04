O número de novas matrículas de veículos registou uma queda de 39,9% em Fevereiro passado em termos homólogos para 436, devido ao facto de o serviço de registo ter sido temporariamente encerrado devido à epidemia de pneumonia causada pelo novo vírus corona, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Macau tinha 240,6 mil veículos registados no final de Fevereiro de 2020, número que representa um acréscimo marginal de 0,6% face a Fevereiro de 2019, sendo que o relativo a automóveis ligeiros (109,6 mil) e o de motociclos (99,9 mil) subiu 1,3% e 2,1%, respectivamente, enquanto o de ciclomotores (23,7 mil) baixou 7,6%.

De entre veículos registados em Fevereiro, o número de automóveis ligeiros (222) e o de motociclos (192) diminuiu 21,3% e 53,2%, respectivamente, tendo nos dois primeiros meses 2020 o número de veículos com matrículas novas fixado-se em 1349, menos 31,0% face ao mesmo período do ano passado.

O encerramento temporário dos serviços públicos e de diversas empresas e estabelecimentos comerciais fez com que houvesse uma redução do tráfego automóvel, que teve como consequência a redução acentuada no número de acidentes, que caiu 62,6% em termos homólogos para 431.

De igual modo registou-se uma baixa significativa de 65,0% no movimento de automóveis nos postos fronteiriços de Macau, tendo o movimento nas Portas do Cerco (83,5 mil) diminuído 64,8% e no Posto Fronteiriço do Cotai (24,2 mil) baixado 78,8%.

O movimento de automóveis na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi de 21,8 mil, mais 11,2% e nos dois primeiros meses de 2020 o movimento nos postos fronteiriços totalizou 555,5 mil, menos 33,1% face ao período homólogo do ano passado.

No mês em análise realizaram-se 1138 voos comerciais no Aeroporto Internacional de Macau, tendo baixado acentuadamente 79,6% em relação ao mês homólogo de 2019. (Macauhub)