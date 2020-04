As entradas de veículos de Macau no vizinho município de Zhuhai passam a ser alvo de restrições a partir de hoje, numa medida para impedir a propagação do Covid-19.

Um comunicado do governo de Zhuhai, distribuído pelo Gabinete de Comunicação Social de Macau, indica que apenas estão autorizados a cruzar a fronteira viaturas de produtos alimentares, ambulâncias, carros funerários ou veículos registados em Macau que possuam autorização para entrar em Hengqin e na zona industrial Zhuhai-Macau.

O comunicado refere ainda que as viaturas com placa de registo de Macau e Guangdong e as que possuem três placas (Guangdong, Macau, Hong Kong) ficam proibidas de entrar em Zhuhai até novas instruções.

Não foram revelados os motivos das novas medidas mas o Macau Post Daily escreve hoje que visam impedir a propagação do vírus na zona vizinha de Macau.

Tanto Macau como Zhuhai têm vindo a reduzir cada vez mais as movimentações de pessoas nas fronteiras. Todos os visitantes que entrem na província de Guangdong, de que Zhuhai faz parte, são obrigados a uma quarentena de 14 dias.

Macau registou 41 casos de Covid-19, na sua grande maioria importados de várias regiões do mundo. Dez dos pacientes já tiveram alta.

Em Zhuhai há 103 casos de pessoas infectadas, havendo a registar um óbito até à data. (Macauhub)